Брюссель, , 17:08 — REGNUM Под ограничительные меры Евросоюза, которые также обозначены в десятом пакете антироссийских санкций, попала почти половина экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год). Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на сайте ЕК 25 февраля.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе отмечается, что эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 млрд евро (по данным на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на 32,5 млрд евро в соответствии с принятыми ранее пакетами санкций.

«С учётом сегодняшнего пакета, Евросоюз в общей сложности ввёл санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию по данным на 2021 год», ― уточняется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз принял десятый пакет антироссийских санкций. Так, в частности, документом вводится запрет на транзит через территорию России европейских товаров и технологий двойного назначения, чтобы избежать обхода ограничительных мер против РФ.

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В частности, экспортные ограничения введены на электронные компоненты, которые могут использоваться в российских беспилотниках, ракетах и вертолётах, тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы, а также строительную технику.