Токио, , 17:05 — REGNUM В море в районе города Кусиро, расположенном на северном японском острове Хоккайдо, произошли подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом 25 февраля сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что очаг землетрясения был расположен на глубине 60 километров.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.