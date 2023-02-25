Токио, 25 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В море в районе города Кусиро, расположенном на северном японском острове Хоккайдо, произошли подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом 25 февраля сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что очаг землетрясения был расположен на глубине 60 километров.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.