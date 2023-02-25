Пекин, 25 февраля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Заявления США о важности глобального мира превратились в иллюзию из-за желания к гегемонии, сообщает китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В материале говорится, что подобные заявления американской стороны стали инструментом для продвижения гегемонии. Так, на Западе десятилетиями создавались различные политологические концепции, и все они служили цели — сохранить гегемонию Запада.

«США и Европа оказали военную помощь Киеву и использовали свою финансовую гегемонию для введения самых жестких в истории экономических и финансовых санкций против России», — говорится в статье.

Ранее газета Financial Times написала о том, что бывший посол Британии в США Дэвид Мэннинг и экс-глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл попытались переосмыслить «длинную телеграмму» Джорджа Кеннана в современных реалиях. Авторы материала сделали акцент на убеждениях жителей России, что Запад представляет для них основную угрозу.