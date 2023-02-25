Ульяновск, , 16:53 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:0 разгромил «Волгу» из Ульяновска и вышел во второй раунд четвертьфинала «пути регионов» Кубка России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Фанаты команды «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч проходил в Ульяновске Ульяновской области на стадионе «Труд». Забитыми мячами в составе сине-бело-голубых отметились Зелимхан Бакаев (32' Вендел) и Матео Кассьерра (78' Дуглас Сантос, 90+2').

Составы команд:

«Волга: » Климович, Магомадов, Дашаев, Данилкин, Абазов (Кубышкин, 64'), Морозов (Аллеф, 83'), Рахманов, Рахманов, Кирсанов (Махмутов, 64'), Камлашев, Билалов (Паскин, 75').

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Аламов, 74'), Чистяков, Алип, Сантос (Круговой, 90'), Ерохин, Вендел (Козлов, 90'), Кузяев, Бакаев (Сутормин, 64'), Кассьерра, Мостовой (Сергеев, 74').

Ранее сообщалось, что бразильские нападающие «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильские нападающие «Зенита» получили российское гражданство