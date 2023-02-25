Во Франции рассказали о неожиданных трудностях для танков Запада на Украине
Париж, 25 февраля 2023, 16:50 — REGNUM Из-за низкой грузоподъёмности мостов на территории Украины обещанные Киеву танки стран Запада будет тяжело доставить на линию соприкосновения. Такое мнение 25 февраля высказала французская журналистка Кристель Неан.
«С их [западных танков] доставкой будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн», — заявила она в интервью Sputnik.
Также журналистка из Франции отметила, что такие тяжёлые танки Запада, как американские Abrams или немецкие Leopard, являются неприспособленными к характеру местности на Украине и просто утонут в грязи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Москва предпримет жёсткие ответные меры в случае поставки Киеву вооружения, потенциально способного нанести удар по территориям в глубине страны.
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