Париж, , 16:50 — REGNUM Из-за низкой грузоподъёмности мостов на территории Украины обещанные Киеву танки стран Запада будет тяжело доставить на линию соприкосновения. Такое мнение 25 февраля высказала французская журналистка Кристель Неан.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С их [западных танков] доставкой будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн», — заявила она в интервью Sputnik.

Также журналистка из Франции отметила, что такие тяжёлые танки Запада, как американские Abrams или немецкие Leopard, являются неприспособленными к характеру местности на Украине и просто утонут в грязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Москва предпримет жёсткие ответные меры в случае поставки Киеву вооружения, потенциально способного нанести удар по территориям в глубине страны.

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