Зеленский заявил, что в 10-м пакете не хватает санкций против Росатома
Киев, 25 февраля 2023, 16:49 — REGNUM Принятые ЕС санкции против России недостаточны, Киев ожидал большего, написал 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своём Twitter.
«Ожидаем решительных шагов против Росатома и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор», — пишет украинский лидер.
Напомним, Брюссель 25 февраля объявил о новых антироссийских санкциях: в десятом пакете ужесточены ограничения на экспорт товаров двойного назначения и технологий.
Санкционный список дополнен ещё 121 физическим и юридическим лицом. Атомная сфера России под санкции не подпала: в ЕС есть те, кому такие ограничения были бы крайне невыгодны.