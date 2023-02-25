Киев, 25 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Принятые ЕС санкции против России недостаточны, Киев ожидал большего, написал 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ожидаем решительных шагов против Росатома и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор», — пишет украинский лидер.

Напомним, Брюссель 25 февраля объявил о новых антироссийских санкциях: в десятом пакете ужесточены ограничения на экспорт товаров двойного назначения и технологий.

Санкционный список дополнен ещё 121 физическим и юридическим лицом. Атомная сфера России под санкции не подпала: в ЕС есть те, кому такие ограничения были бы крайне невыгодны.