Тбилиси, 25 февраля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Брюссель сможет поучаствовать в обсуждении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», внесённого в парламент Грузии, когда начнётся рассмотрение документа. Об этом 25 февраля завил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Лаури Хейккинен Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

Он отреагировал на опубликованное 24 февраля заявление Европейской службы внешних связей, что законопроект об иноагентах противоречит ценностям ЕС.

«Начнётся рассмотрение, и у нас будет коммуникация как с гражданским обществом, так и с партнёрами. Если есть какое-то беспокойство, у нас будет коммуникация», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента также напомнил, что среди рекомендаций Брюсселя, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС, есть требования и к прозрачности деятельности организаций.

Напомним, данная инициатива, которую готовятся рассматривать в парламенте Грузии, предусматривает регистрацию агентов иностранного влияния в специальном реестре. К ним собираются относить НКО, НПО и СМИ, которые более 20% доходов получают из-за рубежа. Каких-либо ограничений для иноагентов устанавливать не планируется, кроме обязательства ежегодно представлять властям отчёты о финансировании. Порядка 400 организаций в стране призвали не принимать закон.