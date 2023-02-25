Листвянка, Иркутская область, , 16:45 — REGNUM Катер-амфибия на воздушной подушке «Хивус» сбил катавшего на коньках на льду озера Байкал мужчину. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Судно на воздушной подушке «Хивус» © Андрей Махонин/ТАСС

«Вблизи поселка Листвянка на льду Байкала судно особой конструкции «Хивус» наехало на мужчину, который катался на коньках», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что мужчина с открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой доставлен в городскую больницу Иркутска. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с информацией о возможном нарушении водителем правил управления судном.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае с участием двух легковых автомобилей погибли семь человек.