Тобольск, Тюменская область, 25 февраля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В Тобольске суд арестовал 15-летнего школьника. Ему вменяют в вину попытку поджечь военкомат, сообщили 25 февраля в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как стало известно, 23 февраля спецслужбы пресекли попытку устроить пожар в военкомате Тобольска, который организовал подросток. Он был задержан на пути к месту преступления. При себе у него имелась бутылка с «коктейлем Молотова».

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта до 22 апреля.

Ранее сообщалось, что суд в Ростовской области приговорил местного жителя к четырём годам колонии за поджог здания военкомата.