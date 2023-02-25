Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Германия и Индия планируют расширять двусторонние связи. Активизации дальнейшего сотрудничества были посвящены переговоры индийского премьера Нарендра Моди с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Michael Kappeler/Global Look Press Нарендра Моди и Олаф Шольц

В своем в Twitter 25 февраля премьер-министр Индии назвал эти переговоры продуктивными, направленными на то, чтобы активизировать индийско-германское сотрудничество и расширить торговые связи.

Как отметил Нарендра Моди, стороны «договорились углублять связи в области возобновляемых источников энергии, зеленого водорода и биотоплива», а также обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Пути сотрудничества по ряду направлений индийский премьер также обсудил в ходе встреч с руководителями компаний обеих стран. В частности, речь шла о таких секторах, как «цифровая трансформация, финтех, ИТ и телекоммуникации».