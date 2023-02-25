Париж, , 16:33 — REGNUM Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца начать мирные переговоры с Россией может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Такое мнение выразил бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впервые они выступили с правильной идей! Макрон и Шольц попросили Зеленского рассмотреть возможности по заключению мира. Но Зеленский отказался это обсуждать», — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter 25 февраля.

По мнению Филиппо, затягивание конфликта на Украине рано или поздно приведет к развязыванию третьей мировой войны.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что украинский кризис неизбежно завершится мирными переговорами.

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