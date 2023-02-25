Киев, 25 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В Подольском районе Киева начался пожар, написал 25 февраля глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Пожар в Подольском районе столицы, — пишет Кличко. — Все службы уже на месте». Он сопроводил своё заявление фотографией, на которой виден дым над домами.

Горит одно из предприятий Киева, уточняет Klymenko Time. Видео с клубами дыма опубликовал украинский телеграм-канал «Политика страны».