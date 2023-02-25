Лондон, 25 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Бывший посол Британии в США Дэвид Мэннинг и экс-глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл попытались переосмыслить «длинную телеграмму» Джорджа Кеннана в современных реалиях, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

В феврале 1946 года Кеннан отправил телеграмму из 5 тыс. слов госсекретарю США Джеймсу Бирнсу. «Длинная телеграмма» легла в основу политики сдерживания США по отношению к Советскому Союзу.

Авторы статьи делают акцент на убеждениях жителей России, что Запад представляет для них основную угрозу, указывая на расширение НАТО.

«Нам нужно найти способ решения этих глубинных проблем России», — считают Мэннинг и Пауэлл.

Авторы также предлагают наладить связи между Россией и США и построить новые отношения между странами НАТО и РФ, в частности путем возрождения Хельсинкского процесса. Мэннинг и Пауэлл также предлагают продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Запад продлевает агонию Украины и затем за ненадобностью сдаст её в утиль.