Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Прибывший в Нью-Дели канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах 25 февраля больше всего уделили внимания конфликту на Украине. Об этом сообщил на брифинге после встречи лидеров стран первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.

EPA-EFE/CLEMENS BILAN Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Дискуссии были сосредоточены на сложностях, возникающих из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, на его влиянии на развивающиеся страны, на том, что Индия и Германия должны сделать, чтобы гарантировать изоляцию от этого негативного события», — сказал Кватра.

Он добавил, что стороны заявили о шагах, предпринимаемых для укрепления мира и дипломатии, а также для урегулирования отношений между Россией и Украиной. Кватра подчеркнул, что мир будет выгоден не только данным странам, но всем развивающимся государствам, у которых возникли проблемы с поставками продовольствия, топлива и удобрений.

Напомним, антироссийские санкции, введённые странами Запада после начала спецоперации по денацификации Украины, кроме всего прочего, стали препятствовать поставкам российских продуктов, топлива и удобрений в развивающиеся страны. В том числе ограничения не позволяют вывозить российское зерно в страны Африки, где есть проблемы с продовольствием.