Вашингтон, 25 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были нужны Соединённым Штатам, чтобы заставить Германию продолжить оказывать поддержку Украине. Такое заявление в интервью телеканалу RT сделал американский журналист Хосе Вега. По его словам, США взорвали «Северные потоки» и тем самым «связали руки» Берлину.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

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«Это была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная напомнить, что Германия у нас на коротком поводке», — пояснил репортер.

По мнению журналиста, теперь у ФРГ действительно нет выбора.

«Они вынуждены полагаться на США. Вашингтон стремился заявить: «Мы можем делать все, что захотим, и мы добьёмся продолжения этой войны любыми необходимыми средствами», — констатировал журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш обвинил США и Норвегию в организации и осуществлении подрывов СП и СП-2, которые произошли в 2022 году. Он представил итоги своего расследования, согласно которым мины были заложены американцами на трубопроводы во время морских учений.

Позднее он заявил, что в американском руководстве и не думают отрицать свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».