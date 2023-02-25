Васильевка, Запорожская область, 25 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли автостанцию в городе Васильевке Запорожской области из 155-миллиметровой буксируемой гаубицы M777 производства США. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил представитель Следственного комитета России в беседе с журналистами.

Сергей Мальгавко/ТАСС Россия. Запорожская область. Васильевка. Автовокзал, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

«Украинскими боевиками был произведён обстрел, предположительно, 155-миллимитровой артиллерийской системой так называемой три семерки», — сказал следователь.

По его словам, на месте происшествия были обнаружены две воронки, произведен их замер. В результате обстрела автостанции пострадал один человек, которому из-за полученных травм провели ампутацию ноги.

Ранее сообщалось, что обстреляли Пантелеймоновку и несколько районов Донецка Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня.