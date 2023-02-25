Москва, 25 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Оксюмороном и насмешкой над Фемидой является правосудие Литвы, которое занимается преследованием всех инакомыслящих в стране. Об этом 25 февраля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

MFA Russia/Global Look Press Мария Захарова

Как напомнила официальный представитель российского МИД, ранее власти Литвы запретили деятельность на литовской территории неправительственной организации «Международный форум добрососедства».

«Что литовским властям сделали правозащитники и сторонники народной дипломатии, непонятно. Литовское правосудие — то ли оксюморон, то ли насмешка над Фемидой», — отметила в своём сообщении Захарова.

Также она уточнила, что Россия неоднократно указывала на «какую-то патологическую ненависть прибалтийских режимов», в этом случае властей Литвы, к жителям их собственных стран, имеющих хотя бы минимально расходящиеся с официальной риторикой взгляды.

При этом российский дипломат указала на формулировку судьи по делу названной неправительственной организации, что последняя якобы «унижает Литву».

«То, что по приказу из Вашингтона Вильнюс содержит [Светлану] Тихановскую и всю ее камарилью, Литву, конечно, не унижает. То, что там по всей стране развесили украинские флаги и поддерживают нацизм на Украине, тоже не унижает. То, что много лет в стране — как и, кстати, в соседних прибалтийских государствах — травили и продолжают преследовать журналистов, например, Марата Касема в Латвии, само собой, не унижает. А вот добрососедство страну, конечно, унижает», — добавила Захарова.

Кроме того, она напомнила, что ранее в Литве был арестован по политическим мотивам оппозиционный политик Альгирдас Палецкис, а его сторонники Казимерас Юрайтис и Эрика Швенченене подверглись репрессиям, что, по её словам, является настоящим террором властей Литвы против любого альтернативного взгляда на их политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сумма в размере €14 млн была собрана в Литве на радары для ВСУ.