Москва, 25 февраля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Народная артистка России Светлана Брагарник умерла на 79-м году жизни. О её кончине сообщил 25 февраля в своем телеграм-канале режиссер Кирилл Серебренников.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Светлана Брагарник

«Сегодня умерла Светлана Михайловна Брагарник. Светлая память», — сказано в сообщении.

О Светлане Браганик известно, что она служила в Московском драматическом театре им. Николая Гоголя, которому отдала 50 лет жизни. В театре она сыграла в спектаклях «Ученик», «Обыкновенная история», «Бесприданница», «Иванов», «Берег», «Декамерон» и других. В числе ее киноролей роли в фильмах «Ученик», «Порох», «Сатана».

Помимо ролей в театре и кино, актриса преподавала в Институте современного искусства. Наградами за творчество Светланы Брагарник стали ордена Дружбы и «Знак почета».