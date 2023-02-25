Минск, 25 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций сильные западные государства, включая США, оказывают давление на тех, кто слабей, добиваясь своих интересов. Об этом в беседе с журналистами рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт сетевое издание sb. by.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Америка печатает доллары. Тебе даст доллар — будешь голосовать. Не будешь голосовать — не получишь», — сказал Лукашенко.

Он сообщил, что лично видел подобные ситуации. Белорусский лидер считает, что в ООН ни разу не приняли нормального востребованного решения.

«Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс», — добавил президент.

Напомним, ранее Лукашенко сказал, что на международных площадках «враги» давят на Россию и Белоруссию, стараясь заставить покинуть их. Он считает, что на это нужно не обращать внимания и ни в коем случае не поддаваться давлению.