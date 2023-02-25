Анкара, 25 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Мэр наиболее пострадавшего от сильнейшего землетрясения города Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп Оккеш Кавак задержан силами безопасности в рамках расследования по делу о массовом обрушении зданий из-за строительных дефектов в результате сейсмособытия 6 февраля. Об этом 25 февраля сообщает газета Cumhuriyet.

Mustafa Kaya/Global Look Press Последствия землетрясения

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Утверждается, что Кавак не проводил необходимых проверок со стороны муниципалитета на этапе строительства, в результате нарушения правил строительства домов здания в результате землетрясения разрушились, погибло большое количество людей.

Также отмечается, что ранее был задержан Юнус Кая, владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве обрушившихся домов. Он также проходит фигурантом по этому делу.

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Напомним, ранее губернатор Ширнака Осман Билгин заявил, что город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут после разбора завалов, а затем отстроят заново.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Турции в ходе расследования разрушения домов во время землетрясений задержали более 170 человек, причастных к строительству зданий и сооружений. 78 из них являются подрядчиками, 64 — прорабами и владельцами зданий.

Напомним, разрушительные землетрясения произошли в Турции 6 февраля и затронули десять провинций. В ходе обследования зданий и сооружений после подземных толчков было установлено, что серьёзно повреждены более 164 тыс. построек.