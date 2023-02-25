Мелитополь, 25 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Введением санкций против компании, ответственной за эксплуатацию Запорожской АЭС, США признали ЗАЭС российской. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Dmitry Grigoriev/Global Look Press Запорожская АЭС

Он отметил: теперь очевидно, что ЗАЭС — российская, а смысла обстреливать своё же нет, поэтому интересно, что скажут на Западе при её обстрелах.

«Это де-факто признание, что она российская, и, во-вторых, теперь будет вдвойне интересно послушать Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. — Прим. ред. ИА REGNUM) и прочих, которые будут высказывать опасения, что что-то прилетает по ЗАЭС», — заявил Рогов.

Напомним, об очередном пакете санкций в отношении России Госдепартамент США сообщил 24 февраля. В числе организаций и компаний, которые попали под санкции, оказалась и эксплуатирующая организация Запорожской АЭС и её генеральный директор Олег Романенко. По мнению Госдепа, эта организация является структурой, которая «находится в собственности, или контролируется, или действует, или намеревается действовать <…> в интересах Российской Федерации».