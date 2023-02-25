Марсель, Франция, 25 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Дело о сексуальных домогательствах, заведённое в отношении кардинала Франции Жан-Пьера Рикара, было закрыто. Об этом 25 февраля сообщает Agence France Presse, ссылаясь на данные прокуратуры Марселя.

Жан-Пьер Рикар

«Дело было закрыто из-за истечения срока давности», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее Рикар признался, что 35 лет назад поцеловал 13-летнюю девочку, обнимал её и оказывал знаки внимания. Он отрицает, что имел с ней сексуальные отношения. Потерпевшая на допросе сказала, что «домогательства» длились около трёх лет, пока Рикар не ушёл в другой приход.

Стоит отметить, что, кроме уголовного дела, собственное расследование в отношении кардинала также инициировал Ватикан.