Сеул, 25 февраля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Многоцелевая атомная подводная лодка Соединенных Штатов Америки типа «Лос-Анджелес» прибыла с визитом в Южную Корею. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил Тихоокеанский флот США в своих социальных сетях.

US Navy/Global Look Press Подлодка США

Уточняется, что субмарина прибыла в порт Пусана на неопределенное время. В социальных сетях Тихоокеанский флот США опубликовал фотографии членов экипажа ВМС Южной Кореи, приветствующих прибытие американских военных.

Напомним, что в ноябре 2022 года Соединенные Штаты Америки и Южная Корея договорились о повышении американского присутствия на территории азиатского государства.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Nimitz может стать участником военных учений у берегов Южной Кореи.