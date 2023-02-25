Донецк, 25 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Пантелеймоновка были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:10 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 14:30 и 14:55 украинские войска выпустили четыре и три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, и в 15:25 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и Макеевка подверглись обстрелу снарядами натовского калибра со стороны вооружённых формирований Украины.