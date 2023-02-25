Париж, 25 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Во Франции начались беспрецедентно масштабные военные учения «Орион-2023». Об этом сообщил 25 февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Cristel/Global Look Press Французские военнослужащие

«Самые амбициозные межармейские учения последних десятилетий «Орион-2023» начались на этой неделе», — написал французский министр в социальной сети Twitter.

Уточняется, что учения продлятся более двух месяцев и призваны подготовить Вооруженные силы Франции к самым сложным ситуациям современных боев.

Согласно информации на сайте французского военного ведомства, военные учения разобьют на четыре этапа. Ожидается, что в учениях примут участие около 20 тыс. человек. Параллельно будут проводиться операции в киберпространстве.