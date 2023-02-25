В Приморье эвакуировали пассажиров со сломавшегося парома
Владивосток, 25 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Приморском крае во время перевозки пассажиров сломался паром. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
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Паром
Как уточнил представитель пресс-службы в беседе с ТАСС, инцидент произошёл в заливе Петра Великого.
«На пароме находились 11 пассажиров. Поломка случилась сегодня. Капитан принял решение остановить судно, пассажиров пересадили на буксир и доставили на берег», ― сообщил источник.
Пассажиры смогут добраться до острова Попова на судне на воздушной подушке.