Владивосток, 25 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Приморском крае во время перевозки пассажиров сломался паром. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

adam_gorka Паром

Как уточнил представитель пресс-службы в беседе с ТАСС, инцидент произошёл в заливе Петра Великого.

«На пароме находились 11 пассажиров. Поломка случилась сегодня. Капитан принял решение остановить судно, пассажиров пересадили на буксир и доставили на берег», ― сообщил источник.

Пассажиры смогут добраться до острова Попова на судне на воздушной подушке.