Минск, 25 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Планы по созданию единого парламента Союзного государства России и Белоруссии опроверг белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, при обсуждении союзных программ на ближайшее время эта идея была сразу отвергнута.

Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

«Мы категорически сказали «нет», и Путина часто цитировали, своим он говорил: если мы этого не можем, зачем мы сейчас это делаем», — приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Президент Белоруссии привел в пример установление единых налогов на табачную продукцию, ряд других вопросов, связанных с таможенными сборами, отметив, что было немало споров по данным направлениям, в итоге страны Союзного государства договорились перенимать лучшее друг у друга.

Лукашенко также подчеркнул, что парламент Белоруссии своими законами устанавливает налоги и действует так, «как это интересно людям».

Ранее Александр Лукашенко рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.