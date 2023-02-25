Брюссель, 25 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Внесение в парламент Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающего регистрацию иностранных агентов, «серьёзно беспокоит» Евросоюз. Об этом говорится в опубликованном 24 февраля обращении пресс-службы Европейской службы внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«ЕС поддерживает усилия Грузии по проведению реформ, отвечающих её стремлениям к дальнейшему развитию и членству в ЕС, как это закреплено в Конституции Грузии. Принятие законопроекта противоречило бы этим устремлениям, а также нормам и ценностям ЕС», — говорится в сообщении.

В дипведомстве Евросоюза призвали руководство республики заняться реформами и исполнением ранее выдвинутых Брюсселем 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС.

Напомним, законопроект об иноагентах, который рассматривают в парламенте Грузии, поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Если его примут, получающие деньги из-за рубежа неправительственные и некоммерческие организации, а также СМИ обяжут регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния и отчитываться о доходах. Оппозиция крайне негативно отреагировала на эту инициативу.