Симферополь, 25 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины не обладают средствами для проведения операции по захвату Крыма.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов

«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей — их у них на сегодняшней день нет никаких», — цитирует Картаполова ТАСС 25 февраля.

По словам председателя комитета Госдумы, несмотря на это, украинская сторона не откажется от своих претензий на территории Республики Крым.

«Здесь, думаю, наша разведка, наши силы ПВО внимательно оценивают эту ситуацию, все необходимые меры уже приняты», — заключил Андрей Картаполов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев постепенно наращивает военную и техническую мощь для проведения военной операции по захвату Крыма.