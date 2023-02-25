Брюссель, 25 февраля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Евросоюз ввел торговые ограничения против России на сумму €11,4 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Новые запреты и ограничения покрывают экспорт ЕС объемом в €11,4 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспортные ограничения со стороны ЕС введены на товары двойного назначения и высокотехнологичные комплектующие, включая электронные компоненты, которые могут использоваться в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах. Кроме того, введены ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы, а также строительную технику.

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Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против РФ наложил запрет на импорт российского битума и каучука.