Нальчик, 25 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Трое сноубордистов в ущелье Терскол на склоне Эльбруса в ходе спуска по немаркированной трассе вызвали сход лавины, на их поиски выдвинулись спасатели. Об этом 25 февраля рассказали журналистам в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев В горах Эльбруса

«В 13:25 мск 25 февраля поступило сообщение о том, что в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины», — говорится в сообщении.

Указывается, что на поиск туристов выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС РФ с двумя единицами техники.

По уточненным данным, попавшие под сход лавины сноубордисты живы. При этом уточняется, что 25 и 26 февраля в горах КБР сохраняется опасность схода лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля стало известно, что из-за схода лавины автомобильная дорога Курагино — Черемшанка в Курагинском районе Красноярского края была перекрыта.