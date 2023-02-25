Будапешт, 25 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил 25 февраля в ООН, что Будапешт никогда не станет поддерживать антироссийские санкции в сфере ядерной энергетики, передаёт CNN.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Петер Сийярто «Мы никогда не поддержим санкции, которые ограничивают сотрудничество в ядерной сфере или поставки нефти и газа в Венгрию из России».

Что касается только что принятого ЕС десятого пакета антироссийских санкций, венгры не стали накладывать на него вето, поскольку для Венгрии были сделаны исключения, пояснил дипломат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Сийярто заявил, что десятый пакет антироссийских санкций не распространяется на ядерную сферу. По его словам, венгерская сторона способствовала этому, ведь ей нужно дальше работать над АЭС Пакш-II.