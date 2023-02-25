Москва, 25 февраля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необходимым создание с Россией единой акцизной политики по табачной продукции. Об этом глава государства заявил в субботу, 25 февраля.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Сигареты

«Да, россияне нам говорят: если вы хотите по сигаретам общий рынок, если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, давайте выровняем цены. Это ж правильно», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента, это же касается и таможенной сферы взаимодействия России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «идиотским» решение властей Польши ограничить движение грузовиков через границу.