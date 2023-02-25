Бразилиа, 25 февраля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Бывшая жена бразильского экс-нападающего московского «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью долгое время страдала от домашнего насилия. О том, что футболист периодически поднимал на неё руку, Карвалью рассказала в социальных сетях, где выставила фотографии со следами побоев.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Квинси Промес

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По словам женщины, её жизнь превратилась в ад, это продолжалось шесть лет, передаёт UOL. Карвалью рассказала, что было множество нападений, когда они жили за пределами Бразилии, в ОАЭ.

«Там не было никакой справедливости по отношению к женщинам. После своих нападений он даже прятал мой паспорт, мой телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к моим друзьям из Бразилии. Мало кто знал об этом», ― поделилась женщина.

Она добавила, что бывший супруг до сих пор её преследует и она не чувствует себя с безопасности.

«Буквально пару недель назад близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Это и заставило меня рассказать об этом», ― сказала Карвалью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году нападающий ФК «Спартак» (Москва) Квинси Промес был арестован полицией на острове Ибица в Испании за избиение жены.