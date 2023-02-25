Москва, 25 февраля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля корреспонденту РИА Новости, что Швейцария утратила свой нейтральный статус.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством», — сказала Захарова.

По её словам, страна больше не может претендовать ни на какую посредническую роль в урегулировании кризиса на Украине, включая предоставление площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве ведутся переговоры по ситуации на Украине.