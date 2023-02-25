Лондон, 25 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Лондон и Брюссель договорились об изменении протокола по Северной Ирландии. Согласно новой версии протокола, изменения касаются таможенных проверок товаров, ввозимых в Северную Ирландию. Об этом пишет 25 февраля газета The Times.

President.gov.ua Риши Сунак

По данным издания, о том, что Лондон и Брюссель договорились об изменении протокола, что позволит решить проблему ввоза в Ольстер товаров из других стран ЕС, должен сообщить в ближайшее время премьер Великобритании Риши Сунак.

О деталях сделки могут объявить уже 26 февраля. По версии The Times, согласно новой трактовке протокола таможенные проверки товаров, ввозимых в Северную Ирландию, почти не будут проводиться, однако при этом в Ольстере продолжит действовать большинство правил единого рынка ЕС.