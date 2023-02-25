Киев, 25 февраля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Дорога на Москву обычно заканчивается в Берлине, сообщил один из пользователей Twitter в ответ на видео, на котором украинский министр обороны Алексей Резников, высунувшись из танка Leopard, по-польски спрашивает: «Подскажите, где здесь дорога на Москву?»

Boris Roessler/Global Look Press Алексей Резников

«Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине», — отметил пользователь. Другой подписчик заявил, что до Москвы Украине не добраться.

«Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад», — отметил ещё один читатель.

Также у пользователей возник вопрос, кто платит за подобные шутки.

Напомним, Резников осмотрел прибывшие на Украину танки Leopard из Польши. На видео, выложенном в интернет, из башни танка показывается Резников и спрашивает дорогу на Москву.