Будапешт, 25 февраля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Венгрия согласилась с предложениями Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил 25 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

«Полностью согласен с тем, что суверенитет и территориальная целостность всех стран мира должны уважаться», — сказал Сийярто, говоря о плане Китая, состоящем из 12 пунктов.

Венгерский политик подтвердил позицию страны, которая по-прежнему выступает за разрешение украинского конфликта исключительно мирным путем и призывает другие страны воздерживаться от эскалации.

«С помощью поставок вооружений и санкций конфликт не урегулировать», — отметил Сийярто.

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Напомним, ранее МИД КНР опубликовал документ по политическому урегулированию кризиса на Украине, состоящий из 12 пунктов. В России поддержали позицию КНР, в соответствии с которой санкции, которые не одобрены Совбезом ООН, являются нелегитимными.