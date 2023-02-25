Брюссель, 25 февраля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В рамках нового пакета санкций Совет Евросоюза ввёл дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах частных лиц, попавших под ограничительные меры, и Центробанка России. Об этом говорится в заявлении Евросовета, опубликованном на сайте 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

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«Для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов Совет решил ввести более подробные обязательства по отчётности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включённым в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень», ― уточняется в документе.

Государства ― члены ЕС обязали предоставлять отчётность по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял десятый пакет антироссийских санкций. Он был согласован постпредами стран Евросоюза 24 февраля.

Он уточнил, что в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ.