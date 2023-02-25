Штат Невада, США, 25 февраля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В результате крушения санитарного самолета CareFlight в штате Невада (Соединенные Штаты Америки) погибли по меньшей мере пять человек. Об этом в пятницу вечером, 24 февраля, сообщили в эфире телеканала ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

По информации источника, среди погибших есть пациент, член семьи пациента и как минимум три сотрудника медперсонала.

Уточняется, что, по данным полиции округа Лайон, сообщение об авиапроисшествии поступило в 21:15 по местному времени. О причинах крушения пока не сообщается.

В четверг, 23 февраля, агентство IRNA сообщало о крушении вертолета, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади.