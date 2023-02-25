Анкара, 25 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 25 февраля встретились в Стамбуле для переговоров. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Сообщается, что встреча проходит в особняке Вахдеттин. Алиев прибыл с рабочим визитом сегодня, 25 февраля.

Тему переговоров не обнародовали.

Напомним, 18 февраля в Мюнхене прошла встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили проект мирного соглашения Баку и Еревана. Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что нормализация отношений Турции и Армении будет возможна только после урегулирования армяно-азербайджанских отношений.