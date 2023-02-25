Донецк, 25 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Киевская армия потеряла под Артёмовском и Угледаром за последние два месяца тысячи своих бойцов. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Только за два месяца на артёмовском направлении (с учетом Соледара) и на угледарском направлении Киев потерял убитыми тысячи человек», — цитирует Гагина 25 февраля ТАСС.

Он также отметил, что зачастую всего лишь за сутки только на одном участке фронта украинская группировка теряет не менее сотни солдат. По словам Гагина, в отличие от украинской стороны Россия старается эвакуировать из зоны СВО тела погибших. В дальнейшем их передают родным или, если это невозможно, хоронят под номерами.

Ранее о том, что срок жизни бойца ВСУ на передовой в Артёмовске составляет порядка четырёх часов заявил бывший морской пехотинец ВС США Трой Оффенбекер, воюющий на стороне Киева.