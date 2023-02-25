Брюссель, 25 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Запрет на транзит через территорию России европейских товаров и технологий двойного назначения, чтобы избежать обхода антироссийских санкций, ввёл Евросоюз. Об этом говорится в обнародованном 25 февраля заявлении Совета сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Совет [ЕС] принял решение запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения, чтобы избежать обхода [санкций]», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции в отношении трёх банков из России ввёл Совет Европейского союза.