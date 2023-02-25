Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Евросоюз ограничил возможность для граждан России руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций ЕС», — говорится в документе.

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Новый пакет европейских санкций против РФ также предусматривает запрет для российских граждан и юридических лиц регистрировать мощности по хранению газа в ЕС (за исключением сжиженного природного газа (СПГ). Санкции ещё включают меры по содействию выводу инвестиций из России европейскими операторами.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против РФ наложил запрет на импорт российского битума и каучука.