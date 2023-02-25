Штат Мэриленд, США, 25 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Жительница американского штата Мэриленд стала обладательницей крупного выигрыша. Допущенная при покупке билета ошибка принесла ей удачу. Об этом сообщает агентство United Press International.

MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez/Global Look Press Лотерея

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Как рассказала организаторам лотереи сама счастливая участница, она пыталась приобрести в лотерейном автомате билет стоимостью $2 и случайно купила билет стоимостью $20.

«Я только что потратила $20 впустую», ― сказала себе жительница Солсбери.

Однако её разочарование сменилось восторгом, когда она обнаружила, что выиграла $50 тыс.

Победительница призналась, что была в шоке и до сих пор не может поверить в произошедшее. Она также пока не знает, как распорядится призом.

Ранее по теме: В США в лотерею было выиграно $1,35 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в розыгрыше лотереи в США было выиграно свыше $1 млрд. Джек-пот выпал на билет, проданный в городке под названием Ливан, насчитывающем всего 6,5 тыс. жителей и расположенном в штате Мэн на границе с Нью-Гэмпширом. Счастливый билет лотереи Mega Millions, который был куплен в закусочной при местной заправочной станции, принёс своему владельцу астрономический выигрыш в $1,35 млрд.