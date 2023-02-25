Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Мощности для хранения газа запрещено предоставлять гражданам России согласно новым санкциям Евросоюза, говорится в опубликованном 25 февраля заявлении Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Предусмотрено исключение для части объектов сжиженного природного газа.

Это сделано, чтобы «защитить безопасность поставок газа в Евросоюз и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком».

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее объявил о том, что ЕС принял десятый пакет антироссийских санкций, вводимых из-за спецоперации.