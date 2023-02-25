Маскат, 25 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Военно-политическая ситуация в Йемене стала предметом обсуждения в российском Министерстве иностранных дел. Об этом шел разговор между заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым и представителем хуситов Мухаммедом Абдель Салямом. Встреча прошла 25 февраля в посольстве РФ в Омане.

Mohammed Mohammed/Global Look Press Йемен

Как отмечается, российская сторона подчеркнула необходимость «дальнейшего сопряжения усилий всех без исключения йеменских общественно-политических сил с целью обеспечения устойчивого и долгосрочного режима прекращения огня».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что для налаживания процесса переговоров под эгидой ООН необходимо создать благоприятные условия.

Ранее сообщалось о встрече замглавы МИД РФ Михаила Богданова с послом Йемена в России Ахмедом Салемом аль-Вахейши 21 февраля 2023 года, на которой была обсуждена ситуация в республике.