Херсон, 25 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Заявление стран «Большой семёрки» (G7) о том, что они не признают вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является юридически ничтожным. Об этом 25 февраля заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

Он отметил, что G7 никаким образом не коснётся РФ. Глава региона считает, что, если враги ругают действия Москвы, значит, всё делается верно.

«Любые договоры с его нынешними лидерами не стоят бумаги, на которой написаны. Мы это хорошо усвоили. Россия будет поступать так, как нужно ей, без оглядки на одобрение врагов», — сказал Сальдо.

Напомним, в Херсонской области, как и в других новых регионах России, перед вхождением в РФ прошёл референдум, на котором большинство поддержало интеграцию. Пока около 25% региона находится под оккупацией Киева.